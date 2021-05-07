Теребовлянською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Збаражчини, обвинуваченого у незаконній вирубці деревини (ч. 1 ст. 246 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що громадянин – колишній правоохоронець, не маючи відповідного дозволу, вночі 4 лютого цього року зрубав на території Вишнівецького лісництва державного підприємства «Кременецьке лісове господарство три вікових дуби. Під час чергової спроби вирубки зловмисника затримали працівники СБУ. Незаконно зрубану деревину вилучено з його домогосподарства.

Неправомірними діями «лісоруба» заподіяна шкода державі в сумі майже 40 тис грн, яка відшкодована в ході досудового розслідування.

Стаття інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.