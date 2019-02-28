Коли пенсіонерам Тернопільщини проведуть індексацію виплат

28/02/2019 Розмір тексту:

З першого березня пенсіонерам на Тернопільщині проведуть індексацію виплат. Це відбувається відповідно до інфляційних процесів 2018 року та зростання рівня заробітної плати в Україні. Загалом по Україні індексація торкнеться 10,2 млн. пенсіонерів.

Як раніше повідомив заступник начальника головного управління Пенсійного Фонду України в області Володимир Івахов, востаннє пенсії осучаснювалися у жовтні 2017 року. Проте надалі пенсійні виплати індексуватимуться автоматично щороку без додаткового законодавчого врегулювання.

«Формула обчислення основного розміру пенсії є незмінною і враховує тривалість стажу особи (коефіцієнт стажу), величину заробітної плати, яку вона отримувала (коефіцієнт заробітної плати), а також рівень середньої заробітної плати по країні – спеціальний показник для розрахунку пенсійних виплат. Якщо перші два показники є індивідуальними у кожного громадянина, то третій – однаковий для всіх, кому пенсія призначається в певному році. Саме цей показник і буде щороку переглядатися, а отже і збільшуватиметься основний розмір пенсійної виплати. Слід зазначити, що розмір підвищення не може бути однаковим для усіх, адже у кожного тривалість трудової діяльності та величина одержуваного заробітку була різною».

Пенсії обіцяють перерахувати для 258 тисяч жителів області, або майже 93% від їх загальної чисельності. Реальне підвищення виплат відбудеться для майже 217 тисяч пенсіонерів на Тернопільщині.

Софія Романська