Ситуація на ринку пального на Тернопільщині, як і загалом по країні, на разі, не змінилася. Натомість є позитивні моменти, тому в найближчий тиждень-два ситуація з пальним буде покращена.

Про це 17 травня під час брифінгу заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, передає тижневик “Номер один“.

– Урядом було прийнято рішення про зниження ставки ПДВ до 7 відсотків, а акциз взагалі скасовано на ввезення імпортного пального. Можу поділитися інформацією, що машини, які стоять заправленні, а саме бензовози, які перевозять паливно-мастильні матеріали, у черзі на кордоні не стоять. Поляки з розумінням відносяться до нашої ситуації, «витягують» ці машини з черги і поза черги відправляють на Україну. Надіємося, що в найближчий тиждень-два ситуація з пальним буде покращена. Але прошу всіх віднестися до неї з розумінням, адже наша армія потребує надзвичайно багато дизелю. Приватні машини можуть стояти, нічого з ними не станеться, а коли танк буде стояти – ми точно не виграємо цю війну!, – зазначив Володимир Труш.