На Тернопільщині триватимуть прохолодні та похмурі дні.

Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від десяти до п’ятнадцяти градусів вище нуля. Втім, обійдеться без дощів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Планам активного проведення часу сприятиме найближча погода неділі, – зазначає Наталка Діденко. У західному регіоні істотних опадів не очікують.

«У лісі буде затишно і не сильно холодно, а загрітися можна буде розгрібанням листя з-під грибів і, звичайно, розумно одягнутися. Переважно хмарна погода блокуватиме ініціативу та ентузіазм, що накопичилися за тиждень і буквально прив`язуватиме людину до дивану. І це також часом треба, на те він і листопад. Температура повітря в Україні становитиме на Заході +10 +15 градусів вище нуля. Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: місцями трохи підморозить».

Щодо наступного тижня, прогнози дещо оптимістичніші. На Західній Україні передбачають більш сонячну погоду, втім, температурні показники далі знижуватимуться.

Софія Романська