П`ятниця принесла в Україну холодну погоду. Втім, уже цими вихідними тепла і сонячна погода повернеться, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Упродовж доби та у ніч на суботу на Заході ймовірні заморозки 0-3 градуси. Місцями дошкулятиме сильний вітер.

«Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с. Але вже у суботу-неділю-понеділок значно побільшає сонця, а протягом 22-23 вересня відчутно потепліє. Тепла погода ще побуде наступного тижня», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, можна не засмучуватися через серйозне похолодання, оскільки воно тривалим не буде. Приємна тепла золота осінь обіцяє повернутися наступного тижня. А от літо попрощалося до наступного року.

Софія Романська