До кінця тижня у західному регіоні буде спекотно. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть 35-ти градусів вище нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Однак на Тернопільщині локально можливі грози.

Через високі температурні показники на Тернопільщині зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Такі погодні умови втримаються до кінця тижня, – зазначила Наталка Діденко.

«До кінця цього тижня спека втримається. Максимальна денна температура повітря становитиме: 30 – 35 градусів вище нуля. Нічні температурні показники коливатимуться від 17 до 24 градусів тепла. У західному регіоні ймовірні короткочасні дощі з грозами. У період опадів ймовірне зниження температури повітря на 10 – 12 градусів тепла. Відтак погода найближчими днями вимагатиме багато води та уваги до поводження з вогнем».

Більш прохолодної погоди радять чекати з наступного тижня. Середньодобові температурні показники знизяться на декілька градусів. Відтак ймовірне незначне послаблення спеки.

Софія Романська