Прохолодна погода на Тернопільщині збережеться до кінця тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 9 до 15 градусів тепла, не обійдеться без дощів, а місцями пройдуть грози і град.

Вихідними температурні показники відчутно підвищуватимуться. Однак, за прогнозами Укргідрометеоцентру, перший місяць літа буде холоднішим, ніж торік.

“Червень почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Втім, до 11 числа температура повітря вдень сягатиме +28 градусів. Однак всередині місяця знову можливе похолодання до +15…+22 градуси. У липні погода буде стабільнішою, ніж у червні. Денна температура повітря у більшості регіоні становитиме +27…+32 градуси. Хоча у другому місяці літа буде більше опадів, ніж першого. Наприклад, потужні дощі можливі на початку липня, в десятих числах та наприкінці місяця. Загальна кількість опадів у липні сягатиме 45 – 50 міліметрів”.

Отже, погода цього літа на Тернопільщині дивуватиме мінливістю. Все ж теплих і спекотних днів синоптики обіцяють багато.