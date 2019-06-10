8 червня відбувся з’їзд партії Порошенка. Тепер ця структура буде називатися по-новому – “Європейська солідарність”.

З цієї нагоди екс-президент оновив частину облич у топ-списку. Однак перша трійка – Порошенко, Парубій, Геращенко – свідчить, що на перших ролях будуть ті ж.

Практично не зазнала змін і розстановка по округах Тернопільської області.

По Чортківському у депутати від ЄС піде одіозний Олег Барна, по Зборівському – голова обласного БПП Тарас Юрик. Поборотися за мандат у Тернополі, кажуть, має намір Степан Барна. Щоправда, колись дружній БПП “Удар” висунув по місту свого кандидата – нардепа Ігора Побера.

Натомість по Теребовлянському округу, очевидно, партії домовились, бо своїх кандидатів не висуває ні БПП, ні “Удар”. Відтак, діючий нардеп Люшняк піде самовисувнцем і за підтримки обох партій. На Півночі області, по Збаразькому округу свої сили під знаменами партії Порошенка спробує захисник Донецького аеропорту Валерій Чоботар.