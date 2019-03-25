Митців Тернопілля запрошують стати учасниками проекту, який Україна представить на Венеціанській бієнале. Проходитиме 58-а Міжнародна виставка мистецтв (La Biennale di Venezia) з 11 травня до 24 листопада 2019 року.

Це одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва, яку оцінює міжнародне журі. Перша бієнале відбулася у 1895-му. З того часу вона відіграє ключову роль у формуванні сучасного мистецтва та художньої інтерпретації подій у світі. Україна вперше взяла участь в бієнале у Венеції у 2001 році.

Тема цьогорічної виставки – «May You Live in Interesting Times» («Щоб ви жили в цікаві часи»). Національні павільйони багатьох країн-учасників виставки розташовані у садах Джардіні. Українська експозиція розміститься на ще одній локації виставки – у Венеціанському Арсеналі. Цього року наша країна представить на ній проект «Падаюча тінь “Мрії” на сади Джардіні» під кураторством Відкритої групи.

Суть українського проекту в наступному: 9 травня 2019 року ополудні найбільший вантажний літак в світі «Мрія», пролетить над Венецією і на декілька секунд кине тінь на сади Джардіні. Всередині літака буде HDD диск з інформацією про всіх художниць та художників України або художні колективи, які погодились взятиучасть в проекті. Для цього треба заповнити анкету на сторінці www.ukrainian-pavilion.org. Заявки на участь у Венеційській бієнале Відкрита група приймає до 10 квітня 2019 року.

– Ми звертаємося до усіх українських художників, художниць та художніх груп із пропозицією стати частиною проекту в національному павільйоні України, – кажуть куратори події. – Незважаючи на техніку, ідеї, освіту і вік, запрошуємо заповнити анкету і кинути тінь «Мрії» на сади Джардіні. Наш проект присвячено переосмисленню поняття міфу, його значення та впливу на українське сучасне мистецтво. Розповідь про Мрію — це алегорична форма присутності у Венеції.

За результатами поданих заявок створять архів, який у формі книги-довідника стане основою каталогу національного павільйону. Наповненням проекту буде не лише тінь «Мрії», а й міф довкола неї. В українському павільйоні, за словами організаторів проекту, протягом шести місяців будуть переповідати про політ з уст в уста – це буде довготривалий перформанс у спеціально створеній для нього сценографії.

– Проект «Падаюча тінь “Мрії” на сади Джардіні», що презентує Україну на Венеціанській бієнале, розповідає про нас як про країну з унікальним характером, здатну привнести нові сенси в дискусію про сучасне мистецтво та світ навколо, – зазначила Світлана Фоменко, комісар українського павільйону, перший заступник міністра культури України. – Переконана, що відібрана конкурсною комісією і підтримана Міністерством культури кураторська робота надихне світ говорити про Україну.

Ольга Трач