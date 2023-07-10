За пів року 2023-го в місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися більше 8,8 тис. осіб, серед них 0,8 тис. вимушено переміщених осіб.

За сприяння служби зайнятості області 2,8 тис. краян знайшли прийнятні місця праці.

70 роботодавців вже отримали компенсації за працевлаштування більше сотні переселенців. Компенсацію ЄСВ виплатили 9 роботодавцям, які забезпечили роботою 9 осіб різних категорій. Також в області почалася виплата 50% фактичних витрат на оплату праці учасників бойових дій.

248 краян брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру, після їх завершення 43 – працевлаштовані на постійні місця праці. 395 безробітних працювали на суспільно корисних роботах у складі «Армії відновлення».

Профнавчанням та підвищенням кваліфікації було охоплено 317 безробітних; 307 завершили навчання, з них 280 вже працевлаштовано. 227 жителів області отримали безкоштовні ваучери на оплату професійного навчання; 6 – підтвердили результати неформального навчання за професією кухар.

На 1 липня 2023 р. 1,9 тис. безробітних продовжують пошук роботи. Із них 71,5% – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, третина – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 6,4% – переселенці.

Більшість безробітних – працівники сфери торгівлі та послуг (473 особи); за професіями – це продавці (213 осіб), підсобники (84 осіб) та водії автотранспортних засобів (64 особи). Найменше серед безробітних є робітників сільського господарства.

Найбільша кількість вакансій спостерігається для робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування і машин, кваліфіковані робітників з інструментом та професіоналів.

Роботодавцям області вкрай необхідні лікарі різних спеціалізацій, водії, продавці, підсобники, швачки, кухарі, медпрацівники, вантажники, слюсарі, пекарі, бухгалтери, трактористи, електромонтери.