Хто на Тернопільщині може розраховувати на щеплення американською вакциною Pfizer?

На Тернопільщині розпочали щеплення вакциною Pfizer. Препарат вкололи підопічним Петриківського геріатричного пансіонату та Почаївського психоневрологічного інтернату.

Як повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва, щеплення залишками вакцини Pfizer осіб, які не належать до визначених категорій не передбачається. Насамперед щеплюватимуть мешканців геріатричних закладів, працівників цих установ, далі вакцинуватимуть рятувальників. Процедуру проводять дві мобільні бригади Центру первинної медико-санітарної допомоги.

“Pfizer використовуватимуть лише за прямим призначенням. Ця вакцина передбачена для вихованців будинків-інтернатів, геріатричних центрів та їх працівників, а також працівників ДСНС та ДПСУ. Вакцина зберігається у замороженому вигляді при температурі від –60 до –80 градусів. Перед використанням її розморожують до +2 до +8 градусів”, – зазначила медичний директор з надання первинної медичної допомоги Надія Боднар.

Додамо, Тернопільщина отримала вакцину американського виробництва Pfizer у неділю. Було доставлено 1170 доз цього медичного препарату, який також передбачений для двофазного щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення провели майже для 18 тис. жителів краю. Спочатку застосовували вакцину Covishield/AstraZeneca, пізніше – CoronaVac.