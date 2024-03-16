“Хто, як не я”: віддав життя за Україну Захисник з Тернопільщини Петро Миколюк

У смутку Cкалатська громада. Захищаючи рідний дім та Україну, загинув солдат ЗСУ, житель села Панасівка – Петро Іванович Миколюк, 1981 року народження.

Про це повідомляє Gazeta1.com з посиланням на Скалатську міську раду.

Петро Іванович брав участь в антитерористичній операції і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції, а на весні 2022 року знову пішов захищати Україну від російського агресора. Захищати свій дім, свою родину, односельчан, “бо хто, як не я” – він завжди говорив.

Спочатку служив у 44 бригаді, а восени 2023 року був переведений у 33 бригаду старшим механіком-водієм.

До останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов’язок.

Люди в селі відгукуються, як про добросовісного, жартівливого. Він завжди телефонував і цікавився життям села, односельців.

Низький уклін тобі, Герою України!