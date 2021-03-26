Світ

Коли завершиться пандемія?

Якщо і втіха, то не надто сильна: засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусної інфекції завершиться не раніше 2022 року. За його словами, нинішніх заходів для запобігання пандемії недостатньо. Водночас Гейтс назвав дивом той факт, що у світі так швидко були створені вакцини від коронавірусу і почалася масова кампанія щеплення. “Я думаю, що США зможуть повернутися до майже докоронавірусної ситуації вже восени, проте для перемоги над вірусом необхідно робити більший внесок у глобальну боротьбу з COVID-19 і поширювати вакцину”, – зазначив відомий підприємець і філантроп. Він також наголосив, що зараз препарати отримують переважно багаті країни і що його фонд стурбований цією проблемою. За словами Гейтса, поява нових штамів вірусу і повторне зараження можуть призвести до того, що на боротьбу із захворюванням у людства піде весь 2022 рік. Щоб перемогти вірус у максимально стислі терміни, вжиті заходи повинні бути ефективнішими. Ще раніше Гейтс висловив думку, що для повного захисту від коронавірусної інфекції може знадобитися третя доза вакцини, яка міститиме препарат, модифікований з урахуванням мутацій вірусу.

Компенсація за хатню роботу

Думається, незайва інформація для тих, котрі живуть “на віру”: Верховний суд Португалії зобов’язав чоловіка виплатити колишній партнерці понад 60 тисяч євро компенсації за роботу з ведення домашнього господарства, яку вона виконувала під час їхнього спільного проживання. Відзначається, що пара прожила разом 30 років, протягом яких жінка доглядала за будинком і куховарила для свого співмешканця. Спочатку вона вимагала компенсацію в розмірі 240 тисяч євро, однак суд оцінив домашню працю, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, і встановив компенсацію в розмірі 60 782 євро. “Вимога рівності довгий час була невід’ємною частиною ідеї справедливості, тому неможливо вважати, що виконання всієї або більшої частини домашньої роботи в будинку, де живе пара, яка не перебуває в шлюбі, лише одним з партнерів відповідає виконанню природного зобов’язання, заснованого на данині справедливості”, – зазначено у вироку. Трохи туманно? Можливо. Але 60 782 євро – зовсім не туманна, а цілком реальна субстанція…

Расизм у королівській сім’ї

Виявляється, статечність і толерантність британської еліти мають свої межі. Внук королеви Єлизавети принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, як відомо, вирішили жити у США. За їхніми словами, головною причиною зміни континенту проживання стали расистські нападки з боку преси і деяких членів королівської сім’ї. Меган, зокрема, зізналася, що сановні мешканці Букінгемського палацу були стурбовані кольором шкіри їхнього сина Арчі. “Гаррі зізнався, що у нього запитували, який вигляд матиме наша дитина, наскільки темною буде його шкіра”, – розповіла вона. Втім, назвати ім’я людини, яка це запитувала, принц і його дружина відмовилися. Гаррі зі свого боку підтвердив, що саме прояви расизму спонукали його залишити батьківщину. “Я розумів, що добром це не закінчиться. Найбільше мене засмучувало, що у моїх родичів було чимало можливостей надати Меган підтримку, але вони ними не скористалися”, – заявив рудоволосий королівський нащадок.

Україна

Особиста думка про зацікавлену особу

Коментуючи акцію на підтримку Сергія Стерненка, яка відбувалася минулого тижня під будівлею офісу Президента України і в ході якої була розмальована і розписана частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а саму будівлю закидали феєрами, заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив: “Зацікавленою особою є Петро Олексійович Порошенко. Це моя особиста думка… Петрові Порошенку потрібно робити все для того, щоб було чим гірше, тим краще для нього”. Таким чином він уточнив свої попередні згадки про “замовників акції”, які, за його словами, “мріють, щоб поліція застосувала силу, щоб пролилася кров, після чого звинуватили б Президента в тому, що він використовує силу, щоб не дати громадянам висловити свою думку на мирних мітингах. Але цього не буде. Поліція притягне до відповідальності всіх тих, хто порушував закон”, – заявив А. Геращенко. Його словам можна вірити – уже, напевно, екстрадований до України і сидить в СІЗО в очікування справедливого суду (як обіцяв колись пан заступник Міністра) винуватець смертельної ДТП під Львовом Петро Димінський?

Від хиткого перемир’я – до повномасштабного конфлікту

Дні хиткого перемир’я на Донбасі залишилися в минулому – майже щодня надходять сумні звістки про втрати серед наших бійців. А тональність російських пропагандистських телеканалів, і без того доволі войовнича, останнім часом, як довелося побачити у виконанні сумнозвісного Владіміра Соловйова, набула ознаки явної мілітаристської істерії. Недаремно – згідно зведення прес-служби МО України, окупаційні війська на Донбасі приведені у вищі ступені бойової готовності. За даними Головного управління розвідки, командування Збройних сил РФ провокує посилення напруження обстановки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, особовий склад окупаційних частин відкликано з відпусток; достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікування в медичних закладах; здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів. Водночас серед особового складу та місцевого населення поширюються чутки про ймовірність початку бойових дій з можливим їх переростанням у повномасштабний воєнний конфлікт.

Тернопілля

Запорука майбутнього процвітання

Що для “файного” міста нині найголовніше? З виступів декого з високих місцевих очільників може скластися враження, що добробут йому і всьому краю над Збручем забезпечить аеропорт. Він – запорука майбутнього процвітання. А поки воно ще не настало, економісти підрахували, що середньостатистичний тернополянин із зарплатою 9922 грн. може купити в супермаркеті 15 продуктових кошиків. Німець же на свою зарплату (всього-на всього 4021 євро, тобто 133 179 грн.) може у своїй Deutschland придбати 85 таких кошиків. Як мовиться, відчуйте різницю і – мрійте про аеропорт. А поки усілякі “Боїнги” та аеробуси наше летовище ще не освоїли, мешканці краю намагаються пересуватися, може, й не так швидко, але з комфортом: минулого місяця в Тернополі та області зареєстрували 70 нових автівок на суму 2,1 млн доларів. Словом, не так вже й бідуємо, а якщо й бідуємо, то не всі. А тепер – випадок з категорії майже фантастики чи в стилі “Утопії” Томаса Мора: тернополянин знайшов на лавці гаманець з документами та грошима і… повідомив про знахідку поліцію. Якщо він, чого доброго, мав одну нашу відому паскудну звичку, то товариші по чарці цього вчинку йому не пробачать. А якщо серйозно – респект і подяка. А ще – жаль з приводу того, що далеко не всі такі…