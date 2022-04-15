Несподівана і жорстока війна, розв’язана росією проти України співпала з періодом Великого посту. Сьогодні увесь віруючий світ проводить паралелі між стражданнями розп’ятого Ісуса та тисячами зламаних життів і доль українців.

Цей сумний символізм, а також віра у велику силу спільної молитви спонукали учасників зразкового аматорського гурту «Великодні зернятка» ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса, провести Хресну дорогу, в якій поєднали духовне, національне і родинне – споконвічні та найвищі цінності українського народу.

На захід, що відбувся у стінах Тернопільської обласної бібліотеки для дітей було запрошено родини тернополян та вимушено переміщених українців, що знайшли свій прихисток у Файному. Безпосередніми учасниками Хресної дороги стали 13 сімей, які, ідучи стаціями скорботної ходи Ісуса Христа, віршовано та пісенно роздумували про добро і зло, тяжкі випробування та перемогу справедливості.

Ні глядачі, ані самі актори не приховували емоцій, які пробудила ця чітка паралель між Хресною дорогою Спасителя і долею нашої багатостраждальної України. Щиро дякуємо художній керівниці Оксані Гребеняк, учасникам проєкту «СпівДія заради дітей» і всім причетним за цей сплеск духовності і єднання у стінах нашої бібліотеки. Христос Воскрес – Воскресне й Україна!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей