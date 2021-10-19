Ховався за гаражами: у Тернополі хлопчик боявся іти додому, бо вчасно не повернувся з прогулянки

Вчора близько першої години ночі на спецлінію 102 звернулася схвильована жінка та повідомила, що її 13-річний син пішов з дому на вул. Лесі Українки ще близько 16-ї години та досі не повернувся.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, дізналися в батьків про зовнішній вигляд хлопчика та разом із батьком дитини розпочали пошуки.

Перевіряючи прилеглу територію та ймовірні маршрути, куди міг піти хлопець, вже близько 2-ї години ночі на вул. Монастириській, за одним із гаражів, патрульні знайшли втікача. Він добряче змок та змерз, тож інспектори посадили його до службового автомобіля, щоб він зігрівся.

Хлопець розповів охоронцям порядку, що запізнився додому з прогулянки, тому злякавшись, що його будуть сварити батьки, вирішив втекти.

Патрульні доставили хлопчика та його батьків до поліцейського відділку. Надалі всі обставини цієї події будуть встановлювати працівники відділу ювенальної превенції.