Повідомлення про нещасний випадок до співробітників Бучацького відділення поліції надійшло від медиків. У лісі загинув 64-річний житель села Жизномир.

Як встановили правоохоронці, чоловік разом з двома знайомими займалися заготівлею деревини. Дозвіл на вирубку житель Жизномира отримав у лісовому господарстві, де працював кочегаром. Дрова чоловік мав забрати, так би мовити, бартером замість заборгованої зарплати. Під час порубки на 64-річного чоловіка впала частина стовбура. Смерть була миттєвою.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок», повідомляють у поліції.