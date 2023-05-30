Майже 18 000 гривень – привласнили аферисти, знявши гроші з карткових рахунків жителів області. Громадяни намагалися оформити грошову допомогу для громадян, однак стали жертвами пройдисвітів й втратити ще й власні заощадження.

Афера з оформленням “грошової допомоги полягає в наступному – переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Насправді людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а по факту – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Так двоє мешканців області втратили гроші. Тернополянка позбулася 13 937 гривень, а 49-річний житель району майже 4000 гривень.

Відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують, що отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства в поліцію.