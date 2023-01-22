Хлопчик з Тернопільщини віддав на ЗСУ гроші, які збирав на іграшковий трактор

Ще зовсім юний Матвій Гевко мріяв, як і більшість хлопців його віку, про великий іграшковий трактор. Сумлінно збирав гроші на його придбання, але війна внесла корективи.

«Перемога важливіша!», – гордо та не по роках зріло заявив хлопчик, принісши до благодійної скрині у міській раді 1500 гривень та ще чимало медикаментів (на суму 1800 грн) на потреби військовослужбовців ЗСУ із Чортківської громади.

Про шляхетний вчинок юного українця розповіли на сторінці Чортківської міської ради.

“Ми маємо ким пишатися. Ми маємо за що воювати!”, – відзначили у міськраді.