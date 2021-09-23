Викрав сміттєвий бак щоб використати у господарстві: саме так пояснює свої протиправні дії мешканець Борщова. За протиправне відповідатиме перед Законом.

Про крадіжку нового, нещодавно встановленого контейнера, поліцейським повідомили працівники місцевої комунальної служби. Вони оцінили збитки у 1200 гривень.

Оперативно розшуковими засобами правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Крадене майно самотужки відніс до власного помешкання.

Сміттєвий бак працівники поліції вилучили. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження згідно статті 185 (крадіжка) КК України.