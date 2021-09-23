Викрав сміттєвий бак щоб використати у господарстві: саме так пояснює свої протиправні дії мешканець Борщова. За протиправне відповідатиме перед Законом.
Про крадіжку нового, нещодавно встановленого контейнера, поліцейським повідомили працівники місцевої комунальної служби. Вони оцінили збитки у 1200 гривень.
Оперативно розшуковими засобами правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Крадене майно самотужки відніс до власного помешкання.
Сміттєвий бак працівники поліції вилучили. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження згідно статті 185 (крадіжка) КК України.
Додати свій коментар