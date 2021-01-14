Хакер з Тернопільщини торгував логінами і паролями користувачів соцмереж

Зловмисник перепродавав незаконно здобуті бази логінів і паролів користувачів різних соцмереж. За такі дії йому загрожує до двох років ув’язнення.

Правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Тернопільщини спільно зі слідчими Тернопільського відділу поліції.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний 28-річний житель Тернополя. Чоловік у Darknet купував бази із логінами та паролями користувачів різних соцмереж, які були здобуті завдяки використанню шкідливого програмного забезпечення. Далі перевіряв їх на відповідність та здійснював подальшу реалізацію.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, яку направлено на експертизу.

Наразі кіберполіцейські встановлюють потерпілих від протиправної діяльності тернополянина.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-2 ККУ – несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах. Слідчі дії тривають.