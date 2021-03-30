Хакер з Тернопільщини атакував понад сотню банків по всьому світу

Жителя Тернопільської області підозрюють у розробленні шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого він здійснював кібератаки на фінансові установи в 11 країнах світу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За версією слідства, українець здійснював кібератаки на вебресурси більше ніж сотні банків і їхніх клієнтів в Австралії, Великобританії, Іспанії, Італії, Мексиці, Нідерландах, Німеччині, США, Франції, Чилі та Швейцарії за допомогою особисто розробленого застосунку.

“Шкідливе програмне забезпечення дозволяло контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. У подальшому їх отримували хакерські угруповання і використовували у злочинних цілях”, – ідеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, збитки від кібератак сягають десятків мільйонів доларів. За результатами аналізу, проведеного іноземними правоохоронцями, встановлено, що більше ніж 50% усіх фішингових атак в Австралії 2019 року здійснювали завдяки використанню розроблення підозрюваного українця.

В Офісі генпрокурора повідомили, що дії хакера викрили під час міжнародної спецоперації, яку провели разом із правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років із конфіскацією програмних або технічних засобів.