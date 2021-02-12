Фігурант пропонував 3 тисячі доларів співробітникам поліції за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів при наданні послуг одному із державних підприємств співробітники поліції викрили у незаконних діях підрядну організацію. Її керівник намагався уникнути покарання та вирішити питання щодо закриття справи: запропонував працівникам слідчого управління та сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в області 3 тисячі доларів неправомірної вигоди. Поліцейські задокументували даний факт.

Підрядника затримали відповідно до ст. 208 КПК. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.