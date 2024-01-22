Ігор Гуда, Голова Ради Директорів компанії “Креатор-Буд”:

“Радий поділитися досвідом участі в благодійному аукціоні, присвяченому збору на 1000 FPV дронів для наших захисників. Архітекторка Анна Искиэрдо, наш партнер по проєктам з будівництва житлових комплексів ЖК Creator City та Клубний будинок Krauss Gallery, а також Foundation of ukrainian architectural chamber відкрили збір «Крила архітекторів» для бригади Буревій, яка зараз перебуває «на нулі». За шість днів вже зібрали понад один мільйон гривеньПодія була заповнена представниками бізнесу, митцями, архітекторами та філантропами, які об’єдналися, щоб зібрати кошти на важливу справу. Я придбав три твори мистецтва, надихнувшись атмосферою та спільною метою – кожна з робіт розповідає унікальну історію.Мистецтво має силу надихати на зміни, і я вдячний, що зміг долучитися до цієї важливої події.Велика подяка талановитим художникам, які пожертвували свої роботи, та організаторам. Зміни починаються з нас”.