Співробітники Борщівського відділення поліції під час двох санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання жителя села Більче-Золоте, виявили цілий арсенал боєприпасів, вибухових предметів та зброї.





Серед вилученого – карабін марки «Сайга», що був викрадений у лютому минулого року з приватного помешкання, повідомляють у поліції.

– До нас надійшла оперативна інформацію про те, що 48-річний житель села Більче-Золоте може незаконно зберігати зброю, -розповів начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – Отримавши ухвалу слідчого судді на проведення обшуків, ми оглянули два домоволодіння, що належать даній особі. У результаті було знайдено та вилучено нарізну вогнепальну зброю – карабін марки “Сайга” та п’ять патронів до нього, більше сотні набоїв різного калібру до нарізної зброї та два предмети ззовні схожі на гранати.

До слова, вилучений карабін був викрадений з приватного помешкання жителя Борщова. Поліцейські перевіряють, чи причетний «колекціонер» до цієї крадіжки.

Вилучені речові докази направлені на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 263 ККУ. Триває досудове розслідування.