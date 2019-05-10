11 – 12 травня Збараж святкуватиме 808 День народження. З цієї нагоди в містечку відбудеться ряд цікавих заходів, серед яких – свято фарб, велопробіг, а також традиційний Всеукраїнський фестиваль «Козацька слава». Завершиться святкування капусняк і вареник-фестом.

Як повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський, розпочнеться святкування зі спільного велопробігу.

«У суботу, 11 травня збираємось о 10:30 на майдані Франка з велосипедами і розпочнемо перший день святкування! Важливо, щоб нас було багато, бо все розпочнеться зі святкового флешмобу “Збараж 808”, по цьому відкриємо турнір зі стрітболу, де виступатимуть найкращі, потім разом їдемо “Велопробіг Збаражем”, а далі вікторини з призами, танцювальний фестиваль, свято фарб “Holi”, турнір з міні-футболу, молодіжна дискотека та вечірній перегляд фільмів під стінами Збаразького замку!».

За словами Романа Полікровського, другий день святкування розпочнеться об 11:00 з Всеукраїнського фестивалю “Козацька слава”, капусняк- та вареник-фесту. А о 14:00 запланована урочиста частина зі спільною молитвою за Збараж та Україну! А далі концертна програма за участю відомих гуртів та колективів. Жителів Тернопільщини запрошують на святкування.

Софія Романська