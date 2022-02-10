Співробітники Бережанського відділу поліції встановлюють невідому особу, яка викрала гаманець у відвідувачки магазину.

Подія трапилася 8 лютого близько 14 години у Бережанах в крамниці «Свіже м’ясо». Потерпіла, купуючи товар, випадково залишила гаманець на морозильній камері, в цей час невстановлена особа його викрала.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент протиправного. Якщо ви впізнали дану особу, знаєте про його місцеперебування, повідомте працівникам поліції за телефоном 098-970-80-30 або на лінію 102.