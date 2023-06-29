На Тернопільщині у трьох громадах в останню дорогу провели загиблих військових Василя Іванчука, Ігоря Бондарського та Леоніда Стумінського.

Про це повідомили на сторінці громад, передає Суспільне.

Жителі Борсуківської громади попрощалися із захисником з села Нападівка Василем Іванчуком Василем. Солдат загинів 24 червня від осколкових поранень не сумісних із життям, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу противником, біля населеного пункту Затишшя, Пологівського району Запорізької області. Жителі Борсуківської громади на колінах зустріли загиблого захисника. У чоловіка залишилася дружина та батьки.

На Кременеччині попрощалися із навідником механізованого відділення, батальйону Збройних Сил, Ігорем Бондарським. Чоловік був навідником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону. Загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. У Кременецькій міській громаді оголосили жалобні дні.

Також на Кременеччині в останню дорогу провели солдата Леоніда Стумінського. Чоловік був водієм відділення мінометного взводу військової частини ЗСУ. Боєць загинув 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання Загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. У громаді оголосили День жалоби.