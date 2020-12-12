Індекс благополуччя молоді визначать у Тернопільській громаді.

Для цього молодих людей віком від 14 до 35 років запрошують пройти соціологічне опитування на спеціальній онлайн-платформі. Анкетування займає не більше п’ятнадцяти хвилин, але є дуже важливим для молоді міста. Опрацювавши його результати міська влада буде знати над чим потрібно працювати, щоб покращити життя для молодих людей.

– Індекс благополуччя – це інтегральний індекс, який охоплює різні показники, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Для визначення цього індексу фахівцями взято за основу практику, яка використовувалася у Європі і світі, враховані особливості українського законодавства. На підставі цього визначено 49 первинних індикаторів, які згруповані у сім блоків: освіта та наука, здоров’я, культура, економічні можливості, участь у громадянському житті, інформаційно-комунікаційні технології, безпека і захищеність. Для чого цей індекс потрібен? Ми хочемо знати реальний стан справ: наскільки молоді комфортно у нашому місті? Де є проблематика, і на які аспекти звернути увагу в подальшому, щоб їх зробити комфортнішими для молоді. Це можливість молоді показати проблематику, залучення молоді до діалогу, до співпраці з місцевою владою, і це – формування зворотного зв’язку між існуючою проблематикою і реагуванням на неї.

Індекс благополуччя молоді визначають в рамках заходів передбачених статусом «Молодіжна столиця України». Подібні опитування відбулися вже у семи містах. І в подальшому це дасть можливість порівняти Тернопіль з іншими містами. Опитування триватиме до 26 грудня 2020 року. До його проведення приєдналися і представники соціально-відповідального бізнесу, тож всі, хто заповнить анкету, отримають певні бонуси. Чим більше молодих людей пройде опитування, тим легше буде напрацювати план дій, який міська рада буде реалізовувати у наступні роки. Результати анкетування оприлюднять у січні наступного року.