Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор ГУДА:

– Поспілкувались з Суспільним про укриття в житлових комплексах «Креатор-Буд». Головне питання, що цікавить журналістів — як забудовник адаптується під сучасні умови та виклики, і чи є для мешканців безпечна зона. У наших житлових комплексах облаштовані паркінги та підвальні приміщення, адаптовані під умови сьогодення. В них ми провели воду, світло та влаштували всі необхідні зручності, щоб мешканці могли перечекати небезпеку. А у нових будинках, що відповідають новим нормам безпеки, сховища заплановані одразу. Також проговорили стандарти Ізраїлю та можливості реалізації в нашій країні їх досвіду.