Шукаєте житловий комплекс аби купити квартиру та дійсно почуватися як вдома? Саме таку концепцію пропонує ЖК “Чайка”, що розташовується в комфортабельному передмісті Києва.

Місце, де тобі завжди раді

Житловий масив “Чайка” – це місце твого майбутнього дому, а дім – це завжди про піклування. Турботу можна відчути в найменших деталях концепції масиву й вона здійснюється на найвищому рівні. Дозвольте собі отримати продуманий комфорт вже сьогодні купивши квартиру в такому ЖК.

“Чайка” знаходиться в зеленому передмісті столиці, що надає неоціненні переваги мешканцям комплексу. Природа буде вашим незмінним супутником поряд з оселею, оскільки споруди розташовуються в районі Голосіївського лісопаркового господарства, що знаходиться за 2 хвилини; він дарує екологічно чисту середу навколо. З 39 га всієї території масиву 15 га відведено під власний парк, яким жителі можуть прогулюватися кожного дня.

Проте не варто хвилюватися за таку важливу мобільність у великому місті: лише за 10 хвилин дороги на громадському транспорті ви зможете доїхати до станції метрополітену “Житомирська” і звідти дістатися до абсолютно будь-якої точки Києва чи то Лівого берега, чи іншої локації. Рішення орендувати квартиру довготривало в такому місці дозволить вам отримати одночасно і природне оточення, і переваги великого міста.

ЖК “Чайка” є першим зразком нового “міста в місті” на 25 000 мешканців. Коли ти вдома, то все розташовується поряд, тож на території ви зможете скористатися послугами:

дитячого садочку “Чайка”

приватного садка “Золота казка”

Європейської школи “Михаїл” I-III ступеня

державної загальноосвітньої школи I ступеня “Чайка”

магазин “Міні-маркет”

кав’ярня “S- Cafe”

відділення “Нова пошта”

стоматологічна клініка “Mama Dentist”

Для проведення якісного часу, не виходячи за межі комплексу, розробники створили цілий набір переваг. До їх числа входять 20 дитячих і 8 спортивних майданчиків, облаштовані алеї для прогулянок із лавочками. Активні та спортивні мешканці комплексу оцінять розташування тут тенісної академії, де міститься критий тенісний корт, футбольної академії, баскетбольних майданчиків, місце для гри в пінг-понг і фітнес-центрів.

Для власників автомобільного транспорту був спроєктований власний критий багаторівневий паркінг і більше ніж дві тисячі відкритих автостоянок. У межах житлового масиву автомобільні й пішохідні доріжки регулюються знаками, тож вам не будуть заважати скрізь проїжджих машини.

Отримувати чисте повітря, як у курортній зоні це, звісно, вагома перевага, проте важливо і попіклуватися про особисту безпеку й безпеку свого майна. За вас це зробили розробники проєкту – девелоперська компанія “Омокс”, що встановила цілодобову охорону та обрала практику закритої території комплексу. Незамінним помічником у придбанні оселі в ЖК “Чайка”, та будь-якому іншому, для вас стане агенція преміум нерухомості T.H.E. Capital. Ми пропонуємо вам допомогу, розроблену згідно з вашими індивідуальними побажаннями та потребами, починаючи від підбору апартаментів і завершуючи кваліфікованою підтримкою при укладанні юридичних угод.