Нові тарифи на послуги лазні, які надаються комунальним підприємством «Еней», затвердили на засіданні виконавчого комітету шостого вересня.

Як зазначила начальниця відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галина Горєва, вартість послуг привели до економічно обґрунтованого рівня.

До цього часу вартість користування громадською лазнею у приміщенні на вулиці Глибокій,18 становила 200 гривень. Вона була встановлена у жовтні 2021 року. Нові тарифи вступають у дію з 12 вересня 2023 року.

Загальна сауна в «Енеї» працює у четвер-неділю і тепер вартість перебування в ній впродовж години коштує 250 гривень. Для дітей до 12 років – 60 гривень, для дітей від 12 до 16 років – 125 гривень, для осіб з інвалідністю першої та другої групи – 160 гривень, для ветеранів учасників бойових дій, пенсіонерів, осіб з інвалідністю третьої групи і студентів – 200 гривень. У неробочі дні за попереднім бронюванням для групи до 30 осіб можна замовити сауну за 1350 гривень за годину. Індивідуальні сауни з однією або двома парними коштують 350 гривень за годину.

Окрім цього можна скористатися індивідуальним душем за 30 гривень, а для осіб з інвалідністю першої та другої групи – за 10 гривень. Прокат махрових простирадл коштує 30 гривень.