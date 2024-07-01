У Тернополі зростуть тарифи на послуги одного з комунальних підприємств

Нові тарифи на послуги лазні, які надаються комунальним підприємством «Еней», що на вулиці Глибокій, 18, затвердили у міській раді.

Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

– Розрахунок тарифів здійснено, враховуючи зростання вартості теплової енергії на 15%, електроенергії на 55%, водопостачання та водовідведення на 60%, – повідомила Галина Горєва, начальниця відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів. – Середній ріст цін на послуги лазні становить 43%. Підприємство пропонує підняття тарифів в два етапи: з 1 липня та з 1 вересня.

До цього у лазні діяли тарифи, які затвердили у вересні 2023 року. КП «Еней» надає послуги загальних та індивідуальних саун. Для соціально незахищених верств населення, включаючи пенсіонерів, ветеранів, осіб з інвалідністю та студентів, діють знижки від 20% до 75%.