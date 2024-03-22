У теплу пору року кожному з нас хочеться проводити більше часу на свіжому повітрі та насолоджуватися сонячними днями. Власники дачних ділянок та приватних будинків виграють у цьому питанні, адже їм зовсім не потрібно шукати відпочинок на природі за межами свого дому. Достатньо купити меблі для саду та облаштувати затишний куточок для релаксу просто неба, а знайти все необхідне можна онлайн на сайті інтернет-магазину Home Club.

Як обрати меблі для саду

Щоб ваш оазис відпочинку прослужив не один рік, варто відповідально підійти до процесу планування та облаштування ділянки. Для цього врахуйте такі фактори:

зручність – обирайте меблі з м’якими сидіннями та ергономічними спинками;

кількість – подумайте про те, скільки гостей ви плануєте приймати, щоби забезпечити достатню кількість посадкових місць;

місце розміщення – це може бути тераса біля будинку, відкрита зона в тіні дерев чи навіть балкон міської квартири.

Не варто забувати і про естетичний вигляд ділянки. Найбільш органічно виглядають меблі з натурального дерева або металеві плетені конструкції, пофарбовані у природні кольори. Вони не лише гарні, але й стійкі до вологи, довговічні та міцні.

Варіанти облаштування садової ділянки

Великої популярності сьогодні набувають патіо – так називають «кімнати просто неба». Майданчик вимощується плиткою або натуральним камінням, а по колу розташовуються м’які меблі. Все необхідне для реалізації такого задуму можна придбати у магазині Home Club у вигляді готового набору.

Ще одне розповсюджене рішення – це відкрита або закрита альтанка. Всередині встановлюється столик зі стільцями або диванами, а поруч можна поставити мангал для барбекю. Створення власної зони відпочинку відкриває безмежний простір для фантазії. Не бійтеся проявляти креативність і втілювати свої ідеї у життя. Головне – зробити цю зону максимально комфортною та затишною для зустрічей з родиною та друзями.