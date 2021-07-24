Ідеальний час для мандрівок: якою буде погода на Тернопільщині у вихідні

Антициклон йде на Тернопільщину. Він поверне високі температурні показники. Вихідними стовпчики термометра підвищуватимуться до 30 градусів тепла.

Мінлива хмарність, тенденція до підвищення температурних показників, висока ймовірність дощів — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Вихідними тут погоду зумовлюватиме антициклон.

“Вихідними Україна знову буде в гостях в антициклону. Але це вже інший синоптичний ґатунок, без сильної спеки. 24-25 липня практично повсюди очікується +23+28 градусів. Ці найближчі вихідні – ідеальний час для мандрівок. Сміливо вибирайтеся з дому – неймовірно розкішна буде погода і пейзажі навкруги”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, наступний тиждень буде спекотним. Разом із підвищенням температурних показників повернуться дощі та грози.