І кір, і грип – тернопільських школярів масово вражають віруси

19/02/2019 Розмір тексту:

Десять шкіл і більше двадцяти окремих класів в області закрили цього тижня через масову захворюваність учнів на ГРВІ. В одній школі Золотопотіцької ОТГ припинили навчання через спалах кору, – повідомляє обласний лабораторний центр.

За словами лікаря-епідеміолога Марії Павельєвої, у Бережанському районі перевищено епідемічний поріг. Але загалом по області інтенсивність грипу – низька, – 50,5%.

«На території області спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу, ГРВІ та регіональне поширення: епідпорогове значення перевищене на території одного району – Бережанський район – на 50,5%. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 549 випадків на 100 тисяч населення, що становить 48,2% до розрахункового показника визначення початку епідемії (1138 випадків на 100 тис. населення). Наразі вакциновано проти грипу 1611 осіб, з них за кошти місцевих бюджетів – 213 осіб, за кошти підприємств – 523 особи, за власні кошти – 875 осіб».

Минулого тижня кількість хворих, порівно з попереднім тижнем збільшилася майже на 40%. За тиждень медики зареєструвати близько шести тисяч випадків захворювання на ГРВІ, більшість з них – діти до 18-три років. Госпіталізовано за тиждень 180 осіб, із них 124 – неповнолітні.

Додамо, у двох хворих із Збаразького району минулого тижня лабораторно підтвердили циркуляцію вірусу грипу А.

Софія Романська