Лабораторія політичних стратегій та аналізу опублікувала цікаві дані соцопитування по рейтингу партій перед виборами. Найцікавіша боротьба зараз серед тих політичних сил, які перебувають на межі проходження.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політолог Кирило Сазонов.

“На межі проходження до Верховної Ради з 4,47% Українська стратегія Гройсмана. Логічно, що Гройсман буде набирати результат за рахунок прихильників української незалежності та професійного управління державою”, – вважає Сазонов.

Він радить звертати увагу не на абсолютні цифри в рейтингах, а на тенденції, оскільки саме в останній тиждень перед виборами прискорюється перетікання електорату між партіями, що може серйозно відобразитися на результатах виборів.

А рейтинг “Української стратегії Гройсмана” останній місяць лише зростає.

“Продовжуємо спостерігати. Тенденції найцікавіші. І не забуваємо робити поправку на слабку явку в середині літа. На рахунку буде кожен голос”, – зазначив у своєму дописі Кирило Сазонов.

Нагадаємо, сьогодні Лабораторія політичних стратегій та аналізу оприлюднила результати загальноукраїнського опитування, проведеного з 30 червня по 6 липня. Всього участь в опитуванні взяли 2000 респондентів у віці від 18 років і старше. Похибка дослідження складає 2,8%.

Раніше ми повідомляли, що лідер “Української стратегії”, діючий Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман має один з найвищих особистих рейтингів довіри, як Глава Уряду. За даними соціологічної групи “Рейтинг”, його діяльність схвально оцінюють близько 20% українців. Отже, останні дані рейтингів показують прогнозовану конвертацію його особистої підтримки в партійну.