До кінця листопада на Тернопільщині мали б завершити роботу над перспективним планом формування громад. Таке завдання перед місцевою владою поставив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Втім, дійти компромісу в регіоні поки не вдалося.

Наразі в області працює 59 об’єднаних територіальних громад. Вони покривають майже всю територію області. Ще чотири громади – у процесі створення, 22 грудня там обиратимуть керівників. Втім, близько двадцяти громад – з населенням до п’яти тисяч. Їх пропонують об’єднати заради більш спроможних громад.

«Питання формування громад у нашій області набуло політичного контексту. Втім, сподіваюся, що проект перспективного плану територій громад буде готовим уже найближчим часом. В Україні нині діє закон про добровільне об’єднання громад. Тобто поки рішення щодо формування перспективного плану ухвалює обласна рада. Втім, у першому читанні прийнятий закон, у якому обласні ради виводяться з процесів ухвалення перспективних планів. Якщо Верховна Рада проголосує за цей закон у другому читанні, і президент його підпише, то обласні ради не зможуть впливати на ухвалення змін до перспективного плану формування громад. Але поки що цього права в обласної ради не забрали», – пояснив виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак.

Як повідомили в облдержадміністрації, нині на Тернопільщині має право на діяльність 64 ОТГ. Принципу добровільності не скасовували, відтак обіцяють примусово громади не об’єднувати.

Софія Романська