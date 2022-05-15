Цього року на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення 2022 перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. Ще в першому півфіналі конкурсу представники нашої країни підірвали сцену, і змусили весь зал аплодувати стоячи.

В України була найпотужніша підтримка. За нашу країну голосували не тільки жителі інших країн, а й переселенці, які були змушені покинути свої будинки через розв’язану РФ війну, повідомляє УНІАН.

Для України ця перемога була особливо важливою, щоб у період боротьби з російською агресією про нас могли почути якомога більше країн. Група Kalush Orchestra не тільки гідно представила нашу країну на конкурсі, а й розповіла про те, що зараз відбувається насправді. Про це, власне, сказав і сам Олег Псюк на прес-конференції після перемоги. За його словами, будь-яка перемога для нашої країни зараз є важливою. Лідер Kalush Orchestra також додав, що через розв’язану Росією війну українська культура перебуває під загрозою, як і сама країна.

Важливо, що гурт одразу після свого виступу закликав врятувати захисників заводу “Азовсталь” та Маріуполя: “Допомагайте Україні. Врятуйте Маріуполь. Врятуйте Азовсталь”. Це транслювалося у прямому ефірі конкурсу на багато країн світу. Уже за кілька хвилин після виступу українців пошукові мережі “вибухнули” від запитів за словами “Маріуполь” та “Азовсталь”. На щастя, організатори заявили, що тема України усім болить, і подібні висловлювання — не політичні, а гуманітарні, тож гурт не дискваліфікували.

Згодом полк “Азов” подякував Kalush Orchestra за підтримку. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу загону. “Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!” – написали захисники.

Варто відзначити, що також не залишилася без уваги і мама соліста Олега Псюка, очі якої показували на екрані під час їхнього виступу у фіналі. Більш того, спочатку ця пісня була присвячена саме їй, а після повномасштабного вторгнення Псюк зазначив, що тепер цей хіт присвячений і іншим матерям, які оберігають своїх дітей від жахів війни.

Зазначимо, що загалом виступ Kalush Orchestra оцінили в 631 бал. З них 439 – голоси глядачів, і 192 – бали від Національного Журі різних країн. Максимальні 12 балів за “Stefania” Kalush Orchestra поставили журі Польщі, Литви, Румунії, Латвії та Молдови.