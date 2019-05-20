Тисячу чотириста гривень відібрав у сорокаоднорічної жительки Тернополя невідомий чоловік. Він їй погрожував зброєю, хамив, а після того, як отримав кошти, втік.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, розбій трапився на дачах у селі Стегниківці. Особу зловмисника правоохоронці встановили фактично одразу.

У ході розслідування з’ясувалося, що підозрюваний – раніше судимий житель Збаразького району. Він 19 травня приїхав у гості до свого знайомого із сусіднього села. Чоловіки розпивали спиртні напої, а потім вирішили прогулятися дачами Тернопільського району, які знаходилися за метрів сто від них. Біля одного із будинків вони помітили жінку, яка поралася на городі. Вони з нею привіталися і пішли далі. На зворотньому шляху знову підійшли до подвір’я і почали спілкуватися. Гість попросив товариша йти додому, а сам залишився біля дачі.

Потерпіла пригадує, що незнайомець почав випитувати з ким вона на дачі, а коли зрозумів, що жінка сама, дістав пістолет. Почав кричати та погрожувати розправою, якщо вона не дасть гроші. Жінка віддала 1400 гривень. Після цього невідомий закерував, аби вона його на своєму авто завезла додому. Тернополянка сіла за кермо, але нападнику не дала можливостей потрапити в салон, оскільки завела машину та втекла.

Правоохоронці встановили особу нападника, поспілкувавшись з його товаришем. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до статті 187 частина 1 ККУ – розбій. Працівники поліції встановлюють місце перебування чоловіка.