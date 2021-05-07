Фермерське господарство «ГАДЗ» запрошує усіх охочих на забіг «Квітучий сад», який відбудеться у неділю, 16 травня.

Прихильникам спорту та усім, хто має бажання випробувати свої сили, пропонують пробігти 5-кілометоову дистанцію у селі Трибухівці

– Як кажуть лозунги та реклами багатьох спортивних брендів: «Рух – це життя!». Фермерське господарство «ГАДЗ» з цим абсолютно погоджується, і додає, що конкуренція як невід‘ємна частина спорту робить життя ще цікавішим. Саме тому ми хочемо повідомити приємну новину: запрошуємо на забіг «Квітучий сад». Звільняйте у своїх планерах і календариках 16 травня і гайда до нас! – повідомляють у ФГ «ГАДЗ».

На учасників чекають позитивні емоції, вкрита яблуневим цвітом 5-кілометрова дистанція, нові знайомства, заворожуючі краєвиди, а також медалі та призи.

За детальнішою інформацією звертайтеся за номером: 067 268 34 22.