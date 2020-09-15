Під час гасіння пожежі, вогнеборці врятували складські приміщення-гараж та 5 одиниць спеціальної будівельної техніки

14 вересня до рятувальників надійшла інформація про пожежу вантажного автомобіля, яка перекинулась на складські приміщення-гаражі, на території підприємства, що знаходиться в с. Острів Тернопільського району.

Горів вантажний автомобіль MAN, з напівпричепом що завантажений на 10-12 % картоном, та одноповерхова будівля. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив покрівлю складу на площі 70 м.кв. та вантажний автомобіль.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося оперативно локалізувати та не допустити розповсюдження полум’я на всю будівлю. Під час гасіння пожежі врятовано складські приміщення, гараж, 5 одиниць спеціальної будівельної техніки, 5 єврокубків з дизельним пальним, напівпричіп вантажного автомобіля.

До ліквідації пожежі залучали 5 одиниць техніки та 16 рятувальників.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки – встановлюються.