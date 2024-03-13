Золотий хрест від Головнокомандувача ЗСУ отримав молодший сержант з Тернопільщини, командир інженерно-саперного відділення Тарас Голуб.

Військовослужбовець 85 окремого батальйону бригади був ушанований цією відзнакою за успішне виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку, евакуацію поранених, а також бездоганне несення військової служби.

Про це повідомляють на сторінці 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

“Вітаємо з нагородою. Не зупинятися на досягнутому!”, – ідеться у зверненні побратимів захисника.