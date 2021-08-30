В. о. генерального директора ДУ “Тернопільський обласний центр з контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” Оксана Чайчук купила елітний кросовер Audi Q7 з автомобільного аукціону Copart.

Про це пише 368.media, посилаючись на повідомлення чиновниці про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з документом, Чайчук купила автомобіль 25 серпня 2021 року за 187,5 тис. гривень.

Вартість автомобіля Audi Q7 (2013) на українському ринку становить від 498 тис. до 951 тис. гривень. Таким чином, вартість покупки авто не відповідає реальним ринковим цінам.

У декларації за 2020 рік зазначається, що Чайчук зі своїм чоловіком Віталієм володіє автомобілями Ford Mondeo (2005), Mazda CX7 (2007), ІЖ 27151 (1991), ЗАЗ 110557 (2007), DAF TE95XF (2002), і трьома причепами 2004, 2006 і 2016 років випуску.