На цих виборах тягнибоківець Михайло Головко може стати автором унікального для Тернопільщини рекорду – втретє поспіль перемогти у одному і тому ж одномандатному окрузі.

164 округ включає Збаразький, Ланівецький, Підволочиський, Шумський і більшу частину Кременецького району.

Фаворит:

Михайло Головко, народний депутат, ВО “Свобода”

На перший погляд, Головко і цього разу має хороші шанси перемогти. Впродовж депутатської каденції політик наполегливо бороздив простори округу, побувавши практично в більшості населених пунктів округу. Крім того, Головко став впізнаваним на телеекранах загальноукраїнським спікером “Свободи”.

Щоправда, перебування групки тягнибоківців за межами владної коаліції обмежило ресурсні можливості Головка. У щедрі роки фінансових вливань 164 округ був обділеним на так звані депутатські гроші. І це мінус Головка як депутата.

Ще одна проблема – низький стартовий рейтинг “Свободи”, що в умовах короткої кампанії може винести на вершину кандидата від більш популярної політичної сили.

Претенденти:

(розмістимо їх в алфавітному порядку)

Вадим Боярський, начальник управління соціального захисту Тернопільської ОДА, “Батьківщина”

У першому турі президентської кампанії Тимошенко у цьому окрузі набрала достатньо багато – 20%. Цей показник дозволяє розуміти потенціал кандидата “Батьківщини” на окрузі. 51-річний Боярський дебютує на виборах такого рівня, однак має на руках ряд козирів, які є небезпечними для опонентів. Завдяки багаторічній роботі у системі соцзахисту його знають у всіх районах округу. В умовах деморалізації поки що пропорошенківського адмінресурсу маленька армія працівників, що працюють в соціальній сфері, є хорошим стартовим майданчиком для кандидата. Крім того, у Боярського є базовий район – Шумський, де він перемагав на виборах до облради, та підтримка євангельських протестанських церков, яких на півночі області чимало. Великий мінус Боярського – пов’язаність з Партією регіонів та поява в обласній владі за часів дрімучого хоптянізму.

Ігор Василів, громадський активіст, “Слуга народу”

Більш відомий як натхненник Тернопільського “Автомайдану”. Засвітився на хвилі люстрації у правоохоронних структурах. Згодом послідовно критикував і викривав зловживання намісництва Порошенка на Тернопільщині, особливо при розподілі коштів на утримання та ремонт доріг. До речі, робить це і зараз.

Принагідно зауважимо, що був “модератором” громадської ради при Службі автодоріг Тернопільської області. Щоправда, на одіозного Богдана Юлика активісти серйозно не нападали.

В далекому 2015 році пробував балотуватися у мери Підволочиська від Галицької партії. Дебют був провальним. На президентських виборах взявся бути довіреною особою Гриценка на 164 окрузі. Щоправда, результат вічного полковника на окрузі був меншим за середній по області.

Тепер третя рейтингова спроба. За великии рахунком, у Василіва надія на рейтинг Зеленського. Власних агітаційних структур та серйозної медійної підтримки він наразі не має.

Володимир Кравець, голова Вишнівецької ОТГ, партія “Добрий самарянин”

Успішний керівник громади може стати джокером цих виборів. Завдяки його меценатським проектам добре відомий за межами Вишнівеччини. І цілком ймовірно, що переможе у Збаразькому районі. Що буде в інших районах – загадка.

Валерій Чоботар, захисник Донецького аеропорту, Європейська солідарність

В умовах короткої кампанії у цього хороброго чоловіка мало шансів донести інформацію про себе. Вся надія, що спрацює бренд партії Порошенка, рейтинг якого невпинно падає. Однак станом на початок липня зрозуміло, що дива не станеться. Його місія на цього окрузі – працювати на список Порошенка.

Богдан Яциковський, депутат облради, Радикальна партія

Впродовж останніх років цілеспрямовано топтався на цьому окрузі. Витратив на це чимало коштів, плекаючи надію перемогти Головка. Однак різко змінилися політичні вітри і разом з ними надії колишнього регіонала зайняти тепле місце у Верховній Раді. Не виключено, що вершиною сподівань Яциковського на цих виборах буде місце в першій трійці претендентів.

Технічні кандидати

Наразі таким кандидатом вбачається висуванка “Голосу” Віта Салко. За даними ЦВК, 43-річна кандидатка не має вищої освіти і тимчасово не працює. За інформацією сайту Української Галицької партії, за квотою якої потрапила до Вакарчука, була на заробітках в Англії. Зараз займається вуличним комітетом. Злі язики пов’язують висунення Салко з лобістськими зусиллями фаворита округу. Сильний кандидат від “Голосу” міг би ускладнити виборчу кампанію Головка. Очевидно, тепер не ускладнить.

Решта

Мотиви решти 6 кандидатів (Ігора Дацківа, Богдана Івануся, Василя Купини, Ігора Левчука, Івана Панчука та Романа Тимощука) крім чисто спортивного інтересу важко пояснити. Але на те й вибори, щоб люди пробували та тестували свої можливості.