Голосування парламенту 5 березня за відставку Генпрокурора Руслана Рябошапки може стати відправною точкою тектонічних змін у геополітичному курсі України – з прозахідного на схильний до компромісів з Росією.

Невипадково в день голосування по цьому питанню Зеленський “вмив руки” і поїхав у полтавське відрядження, а посли держав G7 вирушили за ним в надії змінити розклади голосування фракції “Слуги народу”. Рябошапка – ставленник західних кіл, а найбільш р’яно його відставки вимагали проросійсько налаштовані нардепи зі “Слуги народу” та ОПЗЖ Бойка-Медведчука.

Зрештою, під вечір 5 березня 2020 року капітулянти досягли своєї цілі. Рябошапку відставлено.

Не зрадили

В цьому плані дуже цікаво, як повелися тернопільські “Слуги народу”. Зразу відзначимо Ігоря Василіва. Тернопільський автомайданівець натиснув на кнопку “утримався”, що свідчить про його принципову проєвропейську позицію. “Автомайдан” та інші ГО працюють за підтримки грантів західних євроатлантичних структур.

Також наважився стати відсутнім уже достатньо зашкварений депутат від Тернополя Андрій Богданець. УчасникуАТО якось не личить бути в одному ряду з українофобом Бужанським.

Зашкварилися

А ось інші тернопільські зе-депутати голосували разом з Бужанським і Медведчуком. Якщо голосування безликих Калаура і Марченко, які у нардепи потрапили не за політичними переконаннями чи здобутками, а по родинно-бізнесових каналах не дивує, то кнопка “за” нардепа від Чортківщини Володимира Гевка багатьох здивує. Екс-порошенківець та бізнесмен, що став “слугою” завдяки кварталівським талантам молодшого брата, мав задуматися, за що голосує. Або більш банальне – не зміг відмовити кварталівській групі, яка пропхала його в парламент. Не будемо забувати, що саме Гевкам зе-команда віддала “жирний” підряд на формування списків на місцеві вибори.

Як після такого можна зради курсу верхових вождів…