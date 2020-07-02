Легендарний тернопільський теплохід «Герой Танцоров» ремонтуватимуть вперше за 14 років.

Йдеться про капітальні роботи із заварювання днища, які триватимуть кілька тижнів, пише Терен.

Судно є однією із туристичних родзинок міста і користується великою популярністю, як у гостей, так і у тернополян.

– Теплохід «Герой Танцоров» – на ремонті. У вівторок, 30 червня, судно підняли на берег для проведення ремонтних робіт – спеціалісти переварюватимуть днище. Востаннє днище «Герою Танцорову» замінювали у 2006 році, – повідомляють у «Транспорт Тернополя».

Теплохід, збудований на Бобруйському судноремонтному заводі у 1963 році, одразу перевезли на р. Дністер та дали назву «Заліщики». Близько 5-ти років судно ходило по Дністру. Згодом його транспортували в Тернопіль (на той час у місті вже був теплохід ПТ-50 та два пасажирських катера «ПК-52» і «ПК-55»).

На початку 1990-х років Морську школу, якій підпорядковувались теплоходи, розформували, і, щоб зберегти судна від «розбазарювання», їх передали в оренду приватній фірмі «Торговий Дім, Тернопіль». Однак нестабільна економіка держави призвела до того, що новий власник випускав у рейс лише один теплохід – «Герой Танцоров». У 2005 році теплоходи передали на баланс комунальному підприємству «Тернопільелектротранс», яке до того обслуговувало винятково тролейбуси. Після капітального ремонту у 2006 році йому замінили ходову рубку, в новій використано віконні рами та деякі елементи з корпусу тролейбуса «Škoda 9Tr» (парковий номер – 76).

Відео «Транспорт Тернополя», фото Антона Марчевського