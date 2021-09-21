Футболістки з Тернопільщини перемогли команду із Закарпаття на чемпіонаті України. Наші дівчата вийшли у півфінал.

Гра відбулася на центральному стадіоні Збаража. Як розповів тренер збірної Тернопільської області Володимир Левчук, на початку матчу команда пропустила гол, втім, у другому таймі вдалося реабілітуватися.

“Загалом гра нам далася важко. Ми пропустили гол. Тривалий час не могли реалізувати свою перевагу, ми це зробили повністю у другому таймі. Не обійшлося і без неприємних моментів, одна дівчинка отримала травму, її взяли у гіпс. Ще двох лідерів не брали участі через поважні причини. Загалом команда наполегливо тренується, набирається сил і досвіду. Я з цією командою до п’яти років, ми вже об’їздили всю Україну. Покладаю великі надії на цих дівчат, надіюся, що в них ще багато перемог”.

Попереду у тернопільських футболісток — змагання вищого рівня. Тренери переконані, що в команди успішне майбутнє.