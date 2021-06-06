Після фіналу Ліги чемпіонів між “Челсі” та “Манчестер Сіті” могло скластися враження, що гравець “містян” бельгієць Кевін де Брюйне взяв участь не у футбольному матчі, а в титульному бою WBA чи WBC: у нього діагностували перелом кісток носа і стінки лівої орбіти. це стало наслідком зіткнення із захисником лондонців Рюдігером в центрі поля. Щоби кістки орбіти правильно зрослися, потрібно, як мінімум, три тижні. Це ставить під сумнів можливість футболіста зіграти в матчах групового турніру на Євро-2020 проти Данії, Росії та Фінляндії. Однак лікарі все ж сподіваються, що ця травма навряд чи змусить де Брюйне пропустити увесь турнір, оскільки він зможе виступати в масці, яка захищатиме травмовану ділянку.

Відомий український тренер Сергій Ковалець поділився очікуваннями від виступів збірної України на Євро-2020: “Мені здається, що найскладнішим буде матч з Північною Македонією. В рейтингу команд групи вони останні, й усі вважають їх слабкими. Але я читав інтерв’ю їхніх гравців – вони стверджують, що у них найсильніший склад за всі роки. Звичайно, всі вважають нас фаворитами у зустрічі з ними, але це буде дуже складний матч. Однак якщо подивитися на наш склад, нашу гру, на те, що тренерський штаб вже давно працює з командою, і враховуючи, що одразу три команди можуть вийти з групи, вихід з неї – це мінімум. Ну, а максимум – чвертьфінал, півфінал. Для цього все є, зокрема, хороша конкуренція в складі. Потрібно, звичайно, ще й трохи футбольного щастя”.

Президент УАФ і член виконкому УЄФА Андрій Павелко розповів про можливість відвідування матчів Євро-2020 вболівальниками збірної України. “Ми розуміємо, що COVID вніс свої корективи в футбольні плани. Рішення буде приймати влада міст, в яких відбудуться матчі. З Бухарестом все більш-менш зрозуміло, а щодо Амстердама залишаються запитання – немає наразі чіткого розуміння, як громадянам країн, котрі не є членами ЄС, потрапити на матчі. Але ми однаково готуємо невелику делегацію від України, яка буде представлена за системою УЄФА Football Family. Також працюємо над тим, щоб українські вболівальники могли поїхати в Нідерланди. В Румунії на сьогоднішній день потрібно здати негативний тест протягом 48 годин і не перебувати в країні більш як три дні. Ми займаємося питанням, як нашим вболівальникам дістатися Бухареста. Для них буде створений спеціальний call centre, щоб вони мали інформацію про консула та представників України в Бухаресті”, – повідомив він.

Збірна України лише має стартувати в груповому турнірі Євро-2020, а вболівальники і фахівці вже намагаються передбачити, з ким наша команда може зустрітися на наступній стадії. Одним з небажаних суперників, на думку головного тренера Андрія Шевченка, є збірна Італії. “Це – чудова команда, яка цілком може виграти чемпіонат Європи. Для нас було б великим успіхом вийти з групи, але я не хотів би зустрітися з Італією – в неї надзвичайно сильний склад і дуже хороший тренер”, – зізнався коуч збірної України. Між тим, саме такий варіант зовсім не виключений: якщо, приміром, Україна посяде друге місце в своїй групі, то вона в 1/8 зіграє з переможцем групи А. Найбільш ймовірно, що ним стане саме Італія, яка, до того ж, всі матчі групового турніру зіграє в Римі. Втім, у Шевченка є позитивний досвід протистояння італійцям: у жовтні 2018 р. збірна України зіграла з ними внічию (1:1) в товариському матчі. До того ж – на виїзді.

Журналіст Ігор Циганик вважає, що новий тренер “Шахтаря” Роберто Де Дзербі мотивований виключно фінансовим аспектом роботи з клубом. “Що таке топ-тренер? Це дуже умовне визначення. Навряд чи можна назвати топ-тренером того, хто може похвалитися лише 8-им місцем “Сассуоло”. І чому Де Дзербі вибрав “Шахтар”? Не варто тішити себе ілюзіями – в Україну тренери їдуть за грішми. Жодного іншого мотиву немає. Чи вдасться йому і заробити, і дати результат – це ще велике питання. Де Дзербі заробить в “Шахтарі” такі гроші, які йому ніхто більше не пропонував. А ще не дуже добре, коли новий тренер приходить в команду і каже, мовляв, візьміть мені гравців з колишньої команди. Це вже прояв корупції. Він їм “вибиває” хороші умови, а вони стають зобов’язаними тренеру. Мені не подобається такий підхід, але я бажаю Де Дзербі й гроші заробити, і показати результат”, – зазначив І.Циганик.