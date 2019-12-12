Автопригоду зареєстрували правоохоронці на Лановеччині. Там на автодорозі Ланівці-Тернопіль не розминулися вантажівка та легковий автомобіль.

За попередньою інформацією, водія автомобіля DAF під час спуску з гори почало заносити на засніженій дорозі. Як результат – він виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в ВАЗ-2107.

В даній автопригоді травми отримала пасажир легківки. Жінку, 1962 року народження, госпіталізували у травматологічне відділення з струсом та забоями голови.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції.