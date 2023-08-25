Головнокомандувач Валерій Залужний нагородив “Золотим хрестом” бійця з Тернопільщини Віктора Фенька.

Віктор Вікторович з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну. Несе службу у гарячих точках фронту. У цивільному житті чоловік був вчителем фізкультури у Горинській школі, а тому має позивний “Фізрук”.

Про високу відзнаку земляка повідомила у Фейсбуці журналістка та громадська активістка Зоя Карпюк.

“Віктор гідно несе службу, самовідданний та відповідальний, є авторитетом у побратимів і командирів, виконує завдання на знищення ворога.

Нехай ця нагорода Вікторе, додасть Вам наснаги й віри і життєвих сил, нехай труднощі будуть переможені. Бажаємо подальших успіхів та нових перемог. А ваші учні зі школи, колеги-вчителі та ваша родина радіють вашим досягненням і з нетерпінням чекають повернення до рідного краю з жаданою ПЕРЕМОГОЮ”, – зазначила Зоя Карпюк.